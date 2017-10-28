Бурдасов: хоккей «Салавата» более умный и современный, катаюсь в звене с Умарком

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов поделился впечатлениями от первых тренировок в уфимском клубе.



«Хорошо ребята приняли. Немного тяжело физически. Но, я думаю, ещё пару дней и всё в порядке будет. Сейчас катаюсь в звене с Умарком и Зубовым. Ожидал ли перехода? Конечно, ожидал, всё к этому шло с начала сезона. Счастлив, что выбрал Уфу.



Я смотрел с начала сезона хоккей, который демонстрирует „Салават Юлаев“. Где-то чего-то не хватает, но я думаю, это всё поправимо. Ещё есть время до плей-офф. Сам хоккей мне симпатизирует, более современный и умный», — цитирует Бурдасова официальный сайт команды.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»? Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.