Ларичев — о 2 голах на последней минуте: в 3-м периоде «Сочи» задавил «Магнитку»

Нападающий ХК «Сочи» Иван Ларичев прокомментировал победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (4:3). Его команда проигрывала в концовке третьего периода, но за 75 секунд до финальной сирены забросила две шайбы и смогла победить.

«Получилась тяжёлая игра. Перед третьим периодом тренер зашёл, дал установку. Мы её выполнили и вырвали победу на последних секундах. Третий период получился очень хороший. Задавили соперника, забили два нужных гола, от этого и результат. У меня раньше уже бывали победные голы на последних секундах, но чтобы вот так — не помню.



Во втором периоде было удаление, пропустили ненужные голы. Вроде боремся с этим, но пока не получается. С Пашей Падакиным и Эриком О’Деллом провели вместе уже пять игр, более или менее сыгрались, всё нравится.



В КХЛ хороший уровень. Ребята играют, помогают, я забиваю. Всё нормально», — сказал Ларичев в эфире клубного телевидения.

Итоги дня: СКА интересуется Торесеном, в МХЛ случился мордобой Торесен может вернуться в СКА, а в МХЛ произошла массовая драка.

Видео интервью Ларичева и его победного гола можно посмотреть также на канале ХК «Сочи» в YouTube.