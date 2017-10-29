Гулявцев: Шипачёв, всё сделаем как надо. Тебя ждут. Возвращайся в Череповец

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев высказался о ситуации вокруг нападающего «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва, которого во второй раз за сезон отправили в фарм-клуб. Шипачёв начинал карьеру в КХЛ в череповецкой команде.

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«Вадик вышел из зоны комфорта. Он рискнул, чтобы узнать, какой он хоккеист. Это великолепнейший игрок. Но приехал в НХЛ, и начался экстрим. Это его решение, конечно. Но если он символ нашего города, то пусть возвращается в Череповец. Хотя финансово, наверное, не сможет его потянуть… Но если Вадик решится, приложим все усилия! Вадим, возвращайся в Череповец! Всё сделаем как надо. Тебя все ждут!», – цитирует тренера «Советский спорт».