Радулов — о переводе Шипачёва в АХЛ: меня тоже отправляли в фарм-клуб, и я играл

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов высказался о старте сезона и вспомнил о времени выступления в «Монреале». Также он прокомментировал перевод Вадима Шипачёва в АХЛ и положение дел в КХЛ.

Радулов: знаю, что плохо начал сезон. Себя жалеть нельзя

«Сложно, но мы работаем, стараемся. У нас несколько новых ребят. Я в том числе. Нужно налаживать командную игру. Не всё получается. Тяжело побеждать на выезде. Все команды очень сильные. Выход один – через труд. Мы не хотели уступать в третьем матче подряд. Пытались победить во что бы то ни стало. Было трудно, но так и проверяется, где команда, а где – просто собрались игроки.



Мне нравился Монреаль. Он близок к России. Я сам из Нижнего Тагила, и там похожая погода. Но Даллас – очень красивый город. Там тепло, хорошие болельщики. Это не Монреаль, не буду вам врать. Но у нас на хоккей собираются полные трибуны. Есть много людей, которые за нам переживают. На улицах Монреаля чаще узнавали? Это Канада. Ничего такого тут нет, все понимают. А фанаты хоккея в Далласе, которые следят за «Старз», тоже узнают.



В чём проблема Вадима Шипачева в «Вегасе»? Мне сложно здесь давать совет. Я сам проходил через всё это, когда закреплялся в команде НХЛ. Но мне было не 30, а 20 лет. Меня тоже отправляли в фарм-клуб, и я там играл. Здесь главное – не вешать нос. Вадик – опытный хоккеист. Думаю, время всё расставит на свои места. Не зря он был одним из лучших центрфорвардов в России. Ему нужно время и доверие. К сожалению, у него этого нет в «Вегасе» — пока. Но посмотрим, что будет дальше. Я желаю удачи Вадиму. Хочу, чтобы у него всё получилось.



Слежу ли за ЦСКА? Я слежу за всеми в КХЛ. Но не могу смотреть, потому что сайт КХЛ блокирует свои видео за рубежом. Так с удовольствием бы смотрел. Но у меня играет много друзей и в ЦСКА, и вообще в КХЛ. Я провёл хорошее время в лиге. Реально ли, что ЦСКА справится со СКА? Посмотрим. Пока это регулярный чемпионат. Самое интересное будет весной в плей-офф. Главное, чтобы была борьба, и болельщики получили удовольствие», — цитирует игрока «Советский спорт».