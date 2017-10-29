«Сибирь» победила «Северсталь» во 2-й раз в сезоне и выиграла 2-й матч подряд

«Северсталь» в родных стенах уступила «Сибири» и прервала серию побед на отметке в два матча. В 27 матчах сезона на счету команды 12 побед. «Сибирь» выиграла второй матч подряд. В 26 матчах сезона на счету команды 13 побед. 26 августа в очном матче команд в Новосибирске «Сибирь» выиграла со счётом 2:1.

Новосибирская команда ударно провела первую двадцатиминутку — два безответных гола стараниями Игоря Левицкого и Александра Бергстрёма. Второй период заброшенных шайб не принёс. В заключительной трети матча череповчанам удалось сократить разрыв в счёте до минимума — отличился Александр Бумагин. Однако спасти игру «Северсталь» не сумела. Как итог — победа «Сибири» со счётом 2:1.

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