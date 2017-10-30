«Салават Юлаев» может расстаться с защитником Гончаровым

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» может прекратить сотрудничество с защитником Максимом Гончаровым.

28-летний Гончаров в текущем регулярном чемпионате принял участие в 14 матчах и не отметился набранными очками, заработав показатель полезности «-6». Он выступает за уфимскую команду с середины сезона-2015/16, когда перешёл в клуб из «Авангарда». Всего в КХЛ на его счету 22 заброшенные шайбы и 44 передачи в 275 матчах за «Салават», «Авангард» и ЦСКА при показателе полезности «-27» и 563 штрафных минутах.