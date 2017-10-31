В. Воробьёв: у «Динамо» много травмированных, Анисин выйдет в начале декабря

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча с “Торпедо”, в котором его команда проиграла по буллитам со счётом 0:1.



“Очень нервный матч получился. Прекрасно знаем, что игры с “Торпедо” проходят в жёсткой борьбе. Очень важно было выиграть любое единоборство. Готовили команду, но без голов матчи не выигрываются. Вратарь держал нас в игре все 60 минут, но нужно забивать. Мы ждём усиления, нашей команде не помешали бы несколько забивных нападающих. С удовольствием взял бы новичков.



Конечно, прекрасно понимаю ситуацию в команде, у нас много травмированных игроков. Сегодня первый матч провёл Игнатушкин. Хиетанен, Бочаров отсутствуют. Ещё два нападающих уже усилили бы нашу команду. Настроение у Брюквина нормальное, армейское. Послезавтра он будет играть. Анисин выйдет в начале декабря. Много травм, ребята восстанавливаются, кто-то на подходе. Будем играть”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Динамо» в серии буллитов