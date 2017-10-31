«Торпедо» прервало неудачную серию, одолев «Динамо» в серии буллитов

Московское «Динамо» дома уступило нижегородскому «Торпедо» в серии буллитов, матч завершился со счётом 0:1 Б. Команда Петериса Скудры прервала неудачную полосу из пяти поражений кряду.



В основное время и в овертайме зрители на московской арене не увидели заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказалась команда гостей — победный бросок реализовал Денис Паршин.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»