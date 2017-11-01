Хет-трик Доуса помог «Барысу» одолеть «Слован» и потеснить «Авангард» со 2 места

«Барыс» на своём льду переиграл «Слован» и одержал вторую победу подряд. Команда набирает очки семь матчей подряд. В 29 матчах сезона на счету «Барыса» 17 побед. «Слован» проиграл третий матч подряд и седьмой из последних восьми. В 28 матчах сезона на счету команды 7 побед. Команда из Астаны сместила «Авангард» с первого места в дивизионе и со второго места в Восточной конференции.



Первая двадцатиминутка завершилась со счётом 2:1 в пользу «Слована». За словаков забили Ник Эберт и Андрей Штястны, в составе астанчан отличился Найджел Доус. Во второй трети матча Линден Вей сравнял счёт на 27-й минуте матча, а за 41 секунду до второго перерыва Роман Старченко впервые вывел «Барыс» вперёд. В заключительной трети матча «Барыс» забил два безответных гола стараниями Найджела Доуса. Лидер астанинской команды стал главным героем встречи — на его счету хет-трик.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

