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АХЛ. Форвард «Гранд Рапидс» Евгений Свечников подрался в матче с «Милуоки»

Хоккей

Российский нападающий клуба «Гранд Рапидс» Евгений Свечников подрался с хоккеистом «Милуоки Эдмиралс» Джимми Олиньи в матче Американской хоккейной лиги. В третьем периоде встречи при счёте 4:2 в пользу «Гранд Рапидс» хоккеисты сцепились в одном из игровых эпизодов.

Видео драки можно посмотреть на канале Hockey Fights Plus в YouTube.

Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Гранд Рапидс». 21-летний Свечников в этом матче не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-2".

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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