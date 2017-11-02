АХЛ. Форвард «Гранд Рапидс» Евгений Свечников подрался в матче с «Милуоки»

Российский нападающий клуба «Гранд Рапидс» Евгений Свечников подрался с хоккеистом «Милуоки Эдмиралс» Джимми Олиньи в матче Американской хоккейной лиги. В третьем периоде встречи при счёте 4:2 в пользу «Гранд Рапидс» хоккеисты сцепились в одном из игровых эпизодов.

Видео драки можно посмотреть на канале Hockey Fights Plus в YouTube.

Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Гранд Рапидс». 21-летний Свечников в этом матче не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-2".