Торторелла: защитники «Коламбуса» неуловимы, не останавливались на синей линии

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился ощущениями от крупной победы над «Флоридой Пантерз» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче форвард Артемий Панарин отметился голевым пасом, а вратарь Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.

«Сегодня мы были близки к тому, как должны играть. Мне понравилось, как играла команда, двигала шайбу в режиме «север-юг». Мы действовали в таком ключе больше, чем в любом другом матче. Кроме того, я думаю, что наши защитники были неуловимы. Они двигались по всей зоне, не останавливались на синей линии. Это близко к тому, как мы хотим играть», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.