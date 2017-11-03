Перед матчем с «СЮ» рекордсмен «Амура» Дмитрий Тарасов завершит карьеру

4 ноября перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» — «Салават Юлаев» пройдёт церемония завершения карьеры рекордсмена хабаровской команды Дмитрия Тарасова.



38-летний нападающий не играл, начиная с сезона-2015/16. Он является рекордсменом «Амура» по количеству проведённых матчей в чемпионатах России (454), набранных очков (157), заброшенных шайб (66) и голевых передач (91). С 2011 по 2015 годы он был капитаном команды. Всего в КХЛ Тарасов провёл 379 матчей и набрал 156 (62+94) очков.

Также фото доступно в официальном «твиттере» «Амура».