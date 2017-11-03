Е. Корешков: замена вратаря в овертайме — домашняя заготовка «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу в матче с «Витязем» со счётом 3:2 ОТ.

«С каждой игрой сил становится всё меньше и меньше. В третьем периоде, когда вели в одну шайбу, буквально в двух сменах не хватило концентрации, за что сразу поплатились. Но сражались до конца. Молодцы, что в овертайме вырвали победу.

Усталость Константина Пушкарёва? Знаете, хоккеисты все разные — кто-то сильно устал, кто-то меньше. Всё, наверное, из-за того, что силы заканчиваются. Все ждут перерыва, чтобы отдохнуть и перезарядиться.

Замена вратаря в овертайме — это домашняя заготовка. Мы заранее её планировали, игроки были готовы. Это сработало. Больше скажу, мы отрабатывали это на тренировке.

Что касается того, почему не добиваем соперника, когда запираем в зоне, иногда это происходит, а иногда — нет. Сразу, наверное, так и не скажешь. Посмотрим видео, обсудим, разберём игровые моменты. Это тоже наш резерв. Есть в чём добавить. Есть такой момент, мы обязательно исправим его», — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

Видео гола Сен-Пьера в овертайме после замены вратаря на полевого игрока можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.