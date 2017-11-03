Емелин: детские ошибки «Югры» в обороне не лезут ни в какие рамки

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение в матче со «Слованом» со счётом 2:4. Это поражение стало пятым в последних семи играх для ханты-мансийской команды.

«Сегодня в атаке «Югра» сыграла получше, но два удаления по четыре минуты сломали игру. И вот эти детские ошибки в обороне, после которых нам два гола забили, не лезут ни в какие рамки. А так, ребята бились, старались», — сказал Емелин на пресс-конференции.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.