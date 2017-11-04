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АХЛ: форвард Владислав Каменев признан второй звездой матча с «Рокфордом»

Хоккей

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги«Милуоки Эдмиралс» Владислав Каменев помог своей команде обыграть «Рокфорд Айс Хогз» со счётом 3:1 .

Каменев забросил победную шайбу в игре, за три минуты до окончания второго периода сделав счёт 2:1, по итогам встречи нападающего признали второй звездой матча. Это уже третья шайба Каменева в сезоне, также на его счету пять передач и показатель полезности «+3».

Нападающий проводит третий сезон в АХЛ, на его счету также два проведённых матча в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз».

Справка «Чемпионата»

Владислав Каменев родился 12 августа 1996 года. Воспитанник орской хоккейной школы.

В России выступал как в молодёжных лигах, а также в ВХЛ за «Южный Урал» и в КХЛ за магнитогорский «Металлург».

Каменев был задрафтован «Нэшвиллом» в 2014 году под общим 42-м номером. Он перебрался в Северную Америку в 2015 году, в НХЛ дебютировал в сезоне-2016/17, проведя два матча. В 70 играх АХЛ в прошлом сезоне он набрал 51 (21+30) балл за результативность.
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Источник: AHL Сообщить об ошибке
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