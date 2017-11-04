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175 лет назад 2016
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Итоги игрового дня АХЛ для россиян: Зыков забил шестой гол в сезоне

Хоккей

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 13 российских хоккеистов. Нападающий Валентин Зыков забросил шестую шайбу в сезоне, форвард Михаил Воробьёв забил свой первый гол в лиге.

Вратарь Георгиев («Хартфорд») — сейвы 26 из 30, % ОБ – 86.7, счёт – 3:5.

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Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.
Игрок

Толчинский (н)

Зыков (н)

Барбашев (н)

Е. Свечников (н)

Голдобин (н)

Воробьёв (н)

А. Волков (н)

Каменев (н)

Тренин (н)

Дыбленко (з)

Береглазов (з)

Педан (н)		Клуб

«Шарлотт»

«Шарлотт»

«Чикаго»

«Гранд-Рапидс»

«Ютика»

«Лихай Уэлли»

«Сиракьюз»

«Милуоки»

«Милуоки»

«Бингемтон»

«Хартфорд»

«Уилкс-Барре»		Очки

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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