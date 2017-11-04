Итоги игрового дня АХЛ для россиян: Зыков забил шестой гол в сезоне

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняли участие 13 российских хоккеистов. Нападающий Валентин Зыков забросил шестую шайбу в сезоне, форвард Михаил Воробьёв забил свой первый гол в лиге.
Вратарь Георгиев («Хартфорд») — сейвы 26 из 30, % ОБ – 86.7, счёт – 3:5.
Русская неделя в Америке: прорыв Дадонова и первые голы Кузнецова в сезоне
Радулов ловит шайбу зубами, Овечкин не забивает четыре матча, а в USHL состоялась дуэль российских вратарей. И ещё очень много интересного.
|Игрок
Толчинский (н)
Зыков (н)
Барбашев (н)
Е. Свечников (н)
Голдобин (н)
Воробьёв (н)
А. Волков (н)
Каменев (н)
Тренин (н)
Дыбленко (з)
Береглазов (з)
Педан (н)
|Клуб
«Шарлотт»
«Шарлотт»
«Чикаго»
«Гранд-Рапидс»
«Ютика»
«Лихай Уэлли»
«Сиракьюз»
«Милуоки»
«Милуоки»
«Бингемтон»
«Хартфорд»
«Уилкс-Барре»
|Очки
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|Штраф
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|Броски
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