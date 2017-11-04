«Куньлунь» отыгрался с 0:3 за 10 минут, но потерпел поражение от «Сочи»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение от хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:4.
К 29-й минуте встречи черноморская команда лидировала в три шайбы, удачными бросками отметились Кейси Уэллман, Алексей Цветков и Эрик О`Делл. Хозяева сумели за десять минут отыграться, голы забили Жильбер Брюле, Брэндон Дефацио и Лукас Лессио. На 57-й минуте Андрей Иванов забросил в ворота «Куньлуня» победную для «Сочи» шайбу.
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