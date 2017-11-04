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«Куньлунь» отыгрался с 0:3 за 10 минут, но потерпел поражение от «Сочи»

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду потерпел поражение от хоккейного клуба «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:4.

К 29-й минуте встречи черноморская команда лидировала в три шайбы, удачными бросками отметились Кейси Уэллман, Алексей Цветков и Эрик О`Делл. Хозяева сумели за десять минут отыграться, голы забили Жильбер Брюле, Брэндон Дефацио и Лукас Лессио. На 57-й минуте Андрей Иванов забросил в ворота «Куньлуня» победную для «Сочи» шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
3 : 4 0:1, 1:2, 2:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Уэллман (О'Делл, Коллинз) – 01:35 (5x5), 0:2 – Цветков (Лапенков) – 21:39 (5x4), 0:3 – О'Делл (Александров) – 29:11 (5x5), 1:3 – Брюле (Воробей) – 39:38 (5x4), 2:3 – Дефацио (Турессон, Брюле) – 44:11 (5x4), 3:3 – Лессио (Ип) – 48:47 (5x5), 3:4 – Андрей Иванов (Падакин) – 54:36 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Сочи
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