В. Воробьёв: у «Динамо» есть характер — вытащили игру, а в буллитах не повезло

Главный тренер московского “Динамо” Владимир Воробьёв поделился впечатлениями от матча со “Спартаком”, в котором его команда проиграла по буллитам со счётом 1:2.

“Матч получился, была очень боевая и зрелищная игра. Пусть и не с обилием голов, но сегодня было много опасных моментов и стыков. Благодарен ребятам, что бились до конца и сумели перевести игру в овертайм. Сейчас нам важно каждое очко. Мы стараемся, бьёмся и не опускаем руки. У нас ещё одна игра до перерыва, с “Северсталью”. Эта команда на ходу, будем готовиться. Потом будет время вздохнуть. Конечно, мы хотели победить, но, к сожалению, не получилось. Немножко не повезло в буллитах, это лотерея. Команда вытащила игру, играла до конца, у неё есть характер”, — передаёт слова Воробьёва корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.