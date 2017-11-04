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175 лет назад 2016
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Гол Кутейкина не спас московское «Динамо» от поражения в матче со «Спартаком»

Хоккей

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча проходила на арене «ВТБ Ледовый дворец» и завершилась со счётом 1:2 ОТ.

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Александр Хохлачёв открыл счёт в начале второго периода, реализовав большинство красно-белых. «Динамо» смогло отыграться в концовке основного времени матча — счёт сравнял Андрей Кутейкин. Основное и дополнительное время закончилось вничью, в серии послематчевых бросков верх взял «Спартак» — решающий буллит забил Максим Трунёв.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Спартак
Москва
0:1 – Хохлачёв (Радил) – 21:21 (5x4), 1:1 – Кутейкин (Никулин, Тарасов) – 57:42 (5x5), 1:2 – Трунёв – 65:00 ( ПБ)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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