Гол Кутейкина не спас московское «Динамо» от поражения в матче со «Спартаком»

Московское «Динамо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча проходила на арене «ВТБ Ледовый дворец» и завершилась со счётом 1:2 ОТ.

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Александр Хохлачёв открыл счёт в начале второго периода, реализовав большинство красно-белых. «Динамо» смогло отыграться в концовке основного времени матча — счёт сравнял Андрей Кутейкин. Основное и дополнительное время закончилось вничью, в серии послематчевых бросков верх взял «Спартак» — решающий буллит забил Максим Трунёв.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.