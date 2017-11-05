Торторелла — о шансе Панарина в ОТ: в такие моменты лидеры должны забивать

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 Б) и действия вратаря Андрея Василевского в овертайме, когда он отразил бросок Артемия Панарина при игре в меньшинстве.

«Я жаден. У нас была хорошая возможность при игре «четыре на три», но Василевский сделал великолепный сейв на Артемии Панарине. У нас был шанс выиграть, но вратарь соперника совершил ключевые сейвы. В такие моменты нам нужно, чтобы наши лидеры забивали, это меня немного разочаровывает. Мы смогли отыграться, но я считаю, что некоторые наши игроки должны прибавить», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

Ovechkin Team: передачи Кузнецова, Орлова и 11-й гол капитана «Вашингтона» Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.

Видео сейва Василевского на Панарине можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.