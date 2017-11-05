Е. Корешков — о рекорде посещаемости: «Барыс» отвечает болельщикам своей игрой

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал победу над ЦСКА (5:3).

Хет-трик Вея помог «Барысу» дома одолеть ЦСКА и набрать очки 9 матчей подряд

«Прежде всего отмечу потрясающую поддержку наших болельщиков, насколько мне известно, сегодня был аншлаг, рекорд посещаемости в сезоне. Хотелось бы, чтобы так нашу команду поддерживали постоянно. Конечно, наши игроки взаимно отвечают на это своей игрой. Если говорить по матчу, парни молодцы, смогли перестроиться после первого периода. При игре в средней зоне очень грамотно сыграли, и в большинстве наша бригада удачно реализовала моменты. Не совсем нужные шайбы пропустили в третьем периоде, два рикошета было, но это игра с очень сильным и серьёзным соперником. Но парни выдержали, выстояли и победили, молодцы!



Две пропущенные шайбы на старте третьего периода это следствие потери концентрации? Ни в коем случаем. Все понимали, что ЦСКА начнёт играть в активный хоккей с первых минут. Опять же, там было два рикошета. Но дальше мы не расклеились, довели игру до победы. Насколько серьёзна травма Орехова? Вроде живой.



Как команда проведёт паузу в чемпионате? Скорее всего, стандартно, сейчас несколько дней у нас будут выходные. Нужно перезагрузиться, отвлечься от работы, от арены, от тренировочного процесса, больше времени с семьёй провести, в общем, сделать перезагрузку. После несколько дней у нас будут с тяжёлыми тренировками, а затем её постепенно снизим к матчам с «Авангардом», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Сообщается, что на матче присутствовало 10 086 зрителей — это новый рекорд посещаемости.

Также видео доступно на официальном канале «Барыса» в YouTube.