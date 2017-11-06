Барзал повторил достижение Малкина, сделав 5 передач в 1 игре в дебютном сезоне

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзал в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:4) сделал пять передач.



За последние 30 сезонов он стал четвёртым игроком, который в дебютном сезоне сделал пять передач в одном матче, повторив достижение Евгения Малкина (сезон-2006/07), Райана Ньюджент-Хопкинса (сезон-2011/12) и защитника Александра Пикара (сезон-2006/07).



В истории НХЛ только девять новичков делали за матч не менее пяти передач. Рекорд принадлежит Гэри Сутеру, в сезоне-1985/86 он сделал шесть передач. Уэйн Гретцки сделал семь передач в 1980-м в первый год игры в НХЛ, но он не считался новичком, потому что ранее выступал в ВХА.