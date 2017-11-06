Вл. Ушенин – о паузе перед голом: подождал, пока Шикин положит ногу, и забил

Нападающий «Амура» Владислав Ушенин прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (2:0) и свой гол. Во втором периоде Алексей Бывальцев из-за своих ворот сделал передачу под чужую синюю линию, Ушенин вышел один на один с вратарём и, выдержав паузу, переиграл его.



«Нормальный настрой был, надо было выигрывать и брать очки. Что и получилось. Что касается моего гола, то ни о чём не думал. Выбежал, смотрю — Бывальцев меня увидел. Я ему махнул, он мне закинул пас, и я убежал. Чуть-чуть подработал, и всё. Я уже ждал, что вратарь будет класть ногу, подождал чуть-чуть и забросил», — сказал Ушенин в эфире клубного телевидения.

Видео гола можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео интервью Ушенина можно посмотреть также на канале «Амура» в YouTube.