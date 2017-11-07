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175 лет назад 2016
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Овечкин вышел на 12-е место по голам в большинстве в истории НХЛ

Хоккей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 12-е место по голам в большинстве в истории НХЛ.

Нападающий реализовал большинство в матче с «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ), на его счету уже 216 шайб. Он обошёл по этому показателю Джо Нуиндайка. 10-11-е места делят Майк Гартнер и Яромир Ягр, которые провели по 217 шайб в большинстве. Первое место занимает Дэйв Андрейчук (274 гола), второе Бретт Халл (265), третье – Теему Селянне (255).

Видео гола Овечкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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