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175 лет назад 2016
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Фредрик Стиллман стал главным тренером «Адмирала»

Хоккей

«Адмирал» объявил об утверждении Фредрика Стиллмана в качестве главного тренера команды. Специалист возглавил «моряков» 10 октября после отставки Александра Андриевского, став исполняющим обязанности главного тренера. Решение клуба прокомментировал генеральный менеджер Ильдар Мухометов.

«Решением владельцев и руководства клуба Стиллман утверждён в должности главного тренера. До конца сезона руководить командой будет именно он. При этом задача на сезон остаётся прежней – попадание в плей-офф», — цитирует Мухометова пресс-служба клуба.

Под руководством Стиллмана, с 2015 года занимавшегося в команде работой с защитниками, «Адмирал» в 10 матчах одержал шесть побед.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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