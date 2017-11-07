Фредрик Стиллман стал главным тренером «Адмирала»

«Адмирал» объявил об утверждении Фредрика Стиллмана в качестве главного тренера команды. Специалист возглавил «моряков» 10 октября после отставки Александра Андриевского, став исполняющим обязанности главного тренера. Решение клуба прокомментировал генеральный менеджер Ильдар Мухометов.

«Решением владельцев и руководства клуба Стиллман утверждён в должности главного тренера. До конца сезона руководить командой будет именно он. При этом задача на сезон остаётся прежней – попадание в плей-офф», — цитирует Мухометова пресс-служба клуба.



Под руководством Стиллмана, с 2015 года занимавшегося в команде работой с защитниками, «Адмирал» в 10 матчах одержал шесть побед.