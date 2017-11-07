Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Браташ: никто не верит, что Россия может не поехать на Олимпиаду

Хоккей

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал информацию, что российская команда может быть не допущена до Олимпийских игр 2018 года. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что КХЛ может отказаться от участия в ОИ.

«Слухи о том, что вся олимпийская сборная России может не поехать в Южную Корею, не сказываются на нашей подготовке, потому что никто не верит в такой исход событий», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан?
Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей Олег Браташ
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент