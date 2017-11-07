Браташ: никто не верит, что Россия может не поехать на Олимпиаду

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал информацию, что российская команда может быть не допущена до Олимпийских игр 2018 года. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что КХЛ может отказаться от участия в ОИ.



«Слухи о том, что вся олимпийская сборная России может не поехать в Южную Корею, не сказываются на нашей подготовке, потому что никто не верит в такой исход событий», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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