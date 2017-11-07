Стали известны сочетания звеньев сборной России перед Кубком Карьяла

7 ноября сборная России по хоккею провела тренировку в УТЦ Новогорск перед вылетом в Финляндию на первый этап Евротура Кубок Карьяла. Команда Олега Знарка занималась в следующих сочетаниях:
Вратари: Игорь Шестёркин, Илья Сорокин, Андрей Кареев;
«Белые»: Никита Нестеров – Вячеслав Войнов, Никита Гусев – Владимир Ткачёв – Кирилл Капризов;
«Красные»: Динар Хафизуллин – Никита Трямкин, Сергей Мозякин – Михаил Григоренко – Александр Барабанов, Павел Красковский;
«Зелёные»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Сергей Плотников;
«Синие»: Андрей Зубарев – Илья Любушкин, Василий Токранов, Сергей Широков – Сергей Калинин – Валерий Ничушкин.
«Наши мигранты ждут решения КХЛ по Олимпиаде». Что обсуждают в Америке
За океаном ждут решения МОК и КХЛ, а Дадонова ставят в пример Шипачёву.