Ермаков: «Сибирь» хотела исправиться перед болельщиками и билась за выходные

Защитник «Сибири» Андрей Ермаков прокомментировал победу над «Слованом» (3:1).



«Моя третья шайба привела к тому, что стало поспокойнее. Разница в две шайбы позволяет раскрепоститься. Моментов сегодня было много. Мы анализируем игры, делаем выводы, отсюда идут моменты. С реализацией пока чуть-чуть не везёт, но всё будет хорошо. С ЦСКА было обидно проигрывать в юбилей. Так что мы хотели исправиться перед болельщиками.



Три очка со «Слованом» решали, уйдём мы на перерыв в восьмёрке или нет. Тренер сказал, что если выиграем – получим два выходных, а мы за эти выходные всегда бьёмся. Когда находишься в зоне плей-офф – несколько комфортнее. Но надо всё равно набирать максимальное количество во всех играх, будь то со СКА, ЦСКА или рижским «Динамо», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Слован» и вернулась в зону плей-офф