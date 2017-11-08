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В матче Лиги чемпионов игрок «Адлера» чуть не снёс сопернику голову

Хоккей

В матче Лиги чемпионов нападающий команды «Адлер Мангейм» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе.

В концовке третьего периода при счёте 2:1 в пользу «Брюнеса» Ларкин на большой скорости влетел в Пайе, который смотрел в другую сторону и не подозревал о приближавшемся сопернике. Ларкин клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард упал на лёд, а его клюшка отлетела далеко в другую сторону.

Ларкин получил «5+20» за атаку соперника, не владеющего шайбой, и ещё «5+20» за грубость.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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