Коваленко: Рыспаеву нужно больше игрового времени от казахстанских команд

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение лиги оставить в силе дисквалификацию защитника Дамира Рыспаева.



«Здесь, к сожалению, профсоюз не был непосредственным истцом, клуб в последний момент всё взял в свои руки. Аргументация КХЛ: после отмены дисквалификации на территории ВХЛ за месяц хоккеист провёл за Усть-Каменогорск только два матча, в которых его игровое время превысило 10 минут. В остальных встречах хоккеист выходил на лёд лишь эпизодически.



Надеемся, что в течение ближайшего месяца Рыспаев получит от всей линейки казахстанских команд большее доверие и большее игровое время. При этом в начале декабря подготовим апелляцию от профсоюза — чтобы успеть вернуть Рыспаева в большой хоккей до Юрьева дня в КХЛ. Но, повторюсь, эту задачу можно решить только совместными усилиями профсоюза и клуба», — цитирует Коваленко официальный сайт ВХЛ.

КХЛ оставила дисквалификацию Дамира Рыспаева в силе