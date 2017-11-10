Кучеров может забить 71 гол за сезон, если сохранит нынешний темп

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в текущем сезоне стал автором 16 голов и возглавляет гонку снайперов. При этом в последних 40 матчах (если считать прошлый сезон) на его счету 35 заброшенных шайб. Если россиянин сохранит нынешний темп, то может записать на свой счёт 71 гол за сезон.

К тому же в 40 последних матчах Кучеров набрал 65 очков. При сохранении нынешнего темпа количество набранных им очков в сезоне может достигнуть 133.

Также эта информация доступна в официальном «твиттере» StatsCentre.

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