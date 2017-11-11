АХЛ: нападающий «Сан-Антонио» Владислав Каменев оформил ассистентский хет-трик

«Сан-Антонио» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Рокфордом» со счётом 6:0.



Нападающий «Сан-Антонио» Владислав Каменев поучаствовал в трёх голах своей команды, оформив ассистентский хет-трик. Россиянин также нанёс один бросок в створ и завершил матч с показателем полезности «+1».

родился 12 августа 1996 года. Воспитанник орской хоккейной школы.В России выступал как в молодёжных лигах, а также в ВХЛ за «Южный Урал» и в КХЛ за магнитогорский «Металлург».Каменев был задрафтован «Нэшвиллом» в 2014 году под общим 42-м номером. Он перебрался в Северную Америку в 2015 году, в НХЛ дебютировал в сезоне-2016/17, проведя два матча. В 70 играх АХЛ в прошлом сезоне он набрал 51 (21+30) балл за результативность. В сезоне-2017/18 его обменяли в «Колорадо», в 12 матчах текущего регулярного чемпионата он отметился 12 (3+9) баллами за результативность.В 2016 году был капитаном молодёжной сборной России и выиграл серебро чемпионата мира.