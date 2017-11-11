Хафизуллин: подписание Шипачёва поможет не только СКА, но и сборной

Защитник сборной России Динар Хафизуллин поделился впечатлениями после выигранного матча со Швейцарией (6:2).



«В первых двух периодах было много удалений. Всё время играли втроём, вчетвером. Это тяжело. Не сумели выстоять. В третьем периоде забили удачные голы. Швейцария – хорошая и быстрая команда. Забрасывают, борются. Интересно было с ними играть. Момента с удалением Плотникова не видел.



Настраиваемся на чехов, есть сутки, будем отдыхать. Силы остались. С Токрановым в последний раз лет семь назад вместе играли в одной паре. В сборной с каждым комфортно играть. Знаю, что Шипачёв подписал контракт со СКА. Поздравим его. Это серьёзное усиление для СКА. Вадим — мастер. Поможет и сборной, и клубу», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Шесть обманчивых дырок в сыре. Россия с трудом разгромила Швейцарию Ещё в третьем периоде команда Олега Знарка уступала в счёте.