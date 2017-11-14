Ли: честно говоря, я думал, что СКА не проиграет ни одного матча в этом году

Защитник Крис Ли рассказал, почему решил вернуться в магнитогорский «Металлург».



"«Магнитка» была единственным вариантом продолжения карьеры? Я не скажу так. Но если я бы захотел вернуться в Россию, то «Металлург» был бы на первом месте. Я не собирался искать другую команду. Как ко мне там относились, какого успеха мы добились – было бы безумно не желать вернуться в «Магнитку».



Что удивило в сезоне КХЛ? Честно говоря, я думал, что СКА не проиграет ни одного матча в этом году. Увидел «Йокерит», выигравший 16 встреч подряд. Было и ещё несколько безумных серий. «Барыс» лидирует в своей конференции. Невероятно, что Доус идёт по графику «гол за игру». Много сюрпризов, в общем", — приводит слова Ли официальный сайт КХЛ.

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