Ли: удивлён увольнением Воробьёва из «Магнитки», это лучший молодой тренер КХЛ

Защитник сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Крис Ли поделился впечатлениями от выступления на Евротуре и высказался об изменениях в уральской команде.

«Здорово вернуться, круто быть часть сборной Канады. Я не так много читал о том, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду. Я на самом деле не очень знаю. Какое бы решение они ни приняли, это их дело. Но в данный момент мы фокусируемся на подготовке к Олимпийским играм.

Я слышал, что Илья Воробьёв покинул «Магнитку», удивлён этим решением, у нас были прекрасные отношения с ним. Возможно, Илья — лучший молодой российский тренер на данный момент в КХЛ. Уверен, что его тренерская карьера будет длинной и успешной и он быстро найдёт новую работу. Думаю, что Виктор Козлов может стать успешным главным тренером. У него много интересных идей, я рад возвращению в «Металлург». У меня было четыре-пять предложений от клубов НХЛ. Возможность сыграть на Олимпиаде — главная причина, почему я вернулся в КХЛ», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.