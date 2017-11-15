Анкипанс: возможно, пауза повлияла на «Динамо», но мы должны играть мощнее

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу в серии послематчевых бросков над «Ладой» со счётом 2:1.



«Возможно, пауза повлияла на «Динамо», до этого были в хорошем ритме, а сегодня начали плохо. Надеялись, что будет много таких забитых голов, как в ситуации, когда мы сравняли счёт. К сожалению, был только один. Могло быть лучше, но рады победе. До десятидневной паузы провели несколько хороших игр, но это не оправдание. Игроки получили практику, хоть у них и накопилась усталость, а мы, в свою очередь, не могли провести ни одной тренировки в полном составе. Но повторюсь, это не оправдание той игры, которую «Динамо» сегодня показывало, должны были выглядеть мощнее.



Почему 16 шайб в 13 домашних играх? Хороший вопрос. Что с этим делать? Забрасывать. Мы много работаем над этим. Особенно это касается игры на пятаке. Игровое время Чистова? Работа идёт, он адекватный парень, на тренировках работает. Не то, чтобы мы ждали от него большего сейчас, просто хотим, чтобы он больше работал. Шесть минут — это тоже время, и каждый игрок вносит свой вклад в команду. По поводу пополнения в команде – пока нет подписанных бумаг, я не могу ничего комментировать. Пополнение будет, но кто именно – сегодня вам не отвечу», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Итоги игрового дня КХЛ: когда улыбка Шипачёва ярче всего Вегаса СКА выиграл во Владивостоке, «Магнитка» проиграла «Спартаку» и потеряла Мозякина, а Скудра рассказал, почему оказался в запасе Потапов.