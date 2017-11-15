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«Нэшвилл» продлил победную серию, обыграв «Вашингтон», Кузнецов набрал 1 очко

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Крэйг Смит (12-я минута), Ник Бонино (18), Виктор Арвидссон (27), Кевин Фиала (30), Миикка Саломяки (35) и Маттиас Экхольм (39). За «Вашингтон» голы забили Джон Карлсон (25), Алекс Чиассон (27) и Ти Джей Оши (30).

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Его соотечественник и коллега по амплуа Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 15 секунд, защитник Дмитрий Орлов отыграл 26 минут 51 секунду. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на площадке 19 минут 38 секунд.

Благодаря этому результату «Нэшвилл» продлил свою победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
6 : 3 2:0, 4:3, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Смит (Фиала, Битетто) – 11:48 (5x5), 2:0 – Бонино (Йози, Ернкрок) – 17:43 (5x5), 2:1 – Оши (Кузнецов, Карлсон) – 24:29 (5x4), 2:2 – Чиассон (Коннолли, Карлсон) – 26:28 (5x5), 3:2 – Форсберг – 26:45 (5x5), 4:2 – Фиала (Экхольм) – 29:04 (5x5), 4:3 – Оши (Стивенсон, Бекстрём) – 29:21 (5x5), 5:3 – Саломяки (Сиссонс, Ирвин) – 34:06 (5x5), 6:3 – Экхольм (Туррис, Сиссонс) – 38:00 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз Александр Овечкин Алексей Емелин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей
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