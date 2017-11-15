«Нэшвилл» продлил победную серию, обыграв «Вашингтон», Кузнецов набрал 1 очко

«Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Крэйг Смит (12-я минута), Ник Бонино (18), Виктор Арвидссон (27), Кевин Фиала (30), Миикка Саломяки (35) и Маттиас Экхольм (39). За «Вашингтон» голы забили Джон Карлсон (25), Алекс Чиассон (27) и Ти Джей Оши (30).

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Его соотечественник и коллега по амплуа Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 15 секунд, защитник Дмитрий Орлов отыграл 26 минут 51 секунду. Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на площадке 19 минут 38 секунд.

Благодаря этому результату «Нэшвилл» продлил свою победную серию до пяти матчей.