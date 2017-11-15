«Кузня» поместила в список отказов Айнарса и Зигурдса Подзиньшей

Руководство новокузнецкого «Металлурга» приняло решение поместить в список отказов защитника Зигурдса Подзиньша и нападающего Айнарса Подзиньша. Игроки могут покинуть команду.



В текущем чемпионате 21-летний Зигурдс Подзиньш в составе команды провёл 15 матчей регулярного чемпионата ВХЛ, набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «+1». 25-летний Айнарс Подзиньш в 13 матчах отметился 1 (0+1) баллом за результативность при нейтральном показателе полезности.

«Металлург» занимает 19-е место в турнирной таблице, в 22 матчах набрав 29 очков.