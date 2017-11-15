Емелин: один игрок свёл на «нет» все усилия «Югры»

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ШБ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это четвёртое поражение команды подряд.

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«Поздравляю «Сибирь» с волевой победой. Можно сказать, что мы сегодня хорошо играли и создали много моментов, но подвела реализация. Один игрок свёл на «нет» все усилия команды», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Также видео пресс-конференции доступно на официальном канале «Югры» в YouTube.

