Анисимов — о хет-трике: против бывшей команды хочется сыграть вдвойне хорошо

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов поделился эмоциями от победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). На счету игрока хет-трик, первый для него на уровне НХЛ. Хоккеист отличился в матче со своей бывшей командой.

«Это много значит. В матче с бывшей командой всегда хочется сыграть вдвойне хорошо и забить. А я сегодня забил трижды, так что я счастлив», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видеофрагменты результативной игры Анисимова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



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