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«Колорадо» — «Вашингтон»: Орпик сломал Каменеву руку

Хоккей

Нападающий Владислав Каменев сломал руку в своём первом матче за «Колорадо Эвеланш». Ранее он был обменян из «Нэшвилл Предаторз», за который в этом сезоне не играл.

Во втором периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз» защитник Брукс Орпик провёл мощный силовой приём на Каменеве, после которого россиянин сразу отправился в раздевалку. Позже «Колорадо» в своём официальном «твиттере» сообщил, что у нападающего сломана рука.

За партнёра по команде вступились Никита Задоров и Эрик Джонсон, они с Орпиком и Ти Джеем Оши получили по две минуты за грубость.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Колорадо Эвеланш Владислав Каменев
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