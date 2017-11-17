«Колорадо» — «Вашингтон»: Орпик сломал Каменеву руку

Нападающий Владислав Каменев сломал руку в своём первом матче за «Колорадо Эвеланш». Ранее он был обменян из «Нэшвилл Предаторз», за который в этом сезоне не играл.



Во втором периоде матча с «Вашингтон Кэпиталз» защитник Брукс Орпик провёл мощный силовой приём на Каменеве, после которого россиянин сразу отправился в раздевалку. Позже «Колорадо» в своём официальном «твиттере» сообщил, что у нападающего сломана рука.



За партнёра по команде вступились Никита Задоров и Эрик Джонсон, они с Орпиком и Ти Джеем Оши получили по две минуты за грубость.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.