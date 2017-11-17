Малкин: мы с Овечкиным не являемся правой рукой Путина, но хотим его поддержать

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё вступление в социальное движение Putim Team, организованное капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.



«Сейчас непростая ситуация складывается вокруг Олимпийских игр, я имею в виду допинговые скандалы. Я просто хочу поддержать нашего президента, свою страну и всех российских спортсменов. Ни я, ни Овечкин не являемся правой рукой Путина. Мы просто пытаемся поддержать его, потому что в 2018 году в России пройдёт чемпионат мира по футболу, будут выборы. Это будет непростой год, мы все хотим быть вместе и оказать ему поддержку. Мне доводилось играть с Путиным в хоккей, он часто выходит на лёд, наверное, каждую неделю. Я не знаю, как к нему относятся американцы. Я не пытаюсь прочесть все газеты, ознакомиться со всеми сайтами. Я просто хочу его поддержать», — приводит слова Малкина корреспондент Pittsburgh Post-Gazette Джейсон Макки.

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