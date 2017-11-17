Кучеров забросил 17-ю шайбу и сохранил темп для 70 голов за сезон

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 17-ю шайбу в сезоне. Он является лучшим снайпером и вторым бомбардиром лиги.



В третьем периоде матча с «Даллас Старз» «молнии» провели контратаку. Стивен Стэмкос отдал передачу на Виктора Хедмана через всю зону, а тот отправил шайбу на Кучерова, который переправил её в пустые ворота.

Результативная серия россиянина продлилась до пяти матчей, всего в сезоне на его счету 33 (17+16) очков в 19 матчах. Кучеров сохранил темп для 70 голов за сезон. Если он продолжит так же результативно играть и проведёт все 82 матчах, то может набрать 142 (73+69) очка.

Почему Кучеров – это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.

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