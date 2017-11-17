Матч открытия сезона-2018/19 в КХЛ запланирован на начало сентября

17 ноября 2017 года в Москве состоялось заседание правления Континентальной хоккейной лиги. По его итогам стало известно, что в ближайшей перспективе большое внимание будет уделено оптимизации разработки календаря чемпионата. Планируется, что уже со следующего года он будет предоставляться клубам-участникам минимум за 2,5-3 месяца до старта сезона, а матч открытия будет запланирован на начало сентября.



Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2017/18 стартовал 21 августа.

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