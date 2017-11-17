Билялетдинов — о 100-й шайбе Петрова в КХЛ: молодец, что забивает, рад за него

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:3) и 100-ю шайбу в КХЛ бывшего игрока своей команды Кирилла Петрова.

«Мне понравилась подготовка команды. Не могу упрекнуть ребят в самоотдаче, в желании, но много удалений. Сами не забили, была возможность, но не смогли. Вопросы есть, будем работать.

Нанесли всего 13 бросков из-за обилия травм в команде? Была игра, были хоккеисты, которые играли. Давайте не будем об этом. Ткачёв и Ландер заболели. Надеюсь, вернутся в ближайшее время. Будем стараться приглашать новичков, это не так просто сделать. У нас четыре центра не играли, двое из них выбыли надолго. Про Потапова пока не готов ответить, как буду его использовать. Что касается 100-й шайбы Петрова в КХЛ, то он молодец, что забивает. Очень рад за него», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Видео гола Петрова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.