Столяров — о 1-й победе в 7 домашних играх: «Торпедо» не имело права проигрывать

Капитан «Торпедо» Геннадий Столяров прокомментировал победу в матче с «Ладой» (3:1), которая прервала серию из шести домашних поражений.



«Накануне матча с «Ладой» было несколько серьёзных разговоров. Сначала ребята поговорили между собой, а затем был диалог с тренерским штабом. Мы понимали, что больше не имеем права проигрывать, поэтому на следующий поединок вышли максимально сконцентрированными, заряженными на борьбу. Мы бились друг за друга, выстояли в меньшинстве, смогли сыграть агрессивно и довели дело до победы. За такую поддержку хочется поблагодарить болельщиков. Они гонят нас вперед, а мы стараемся выкладываться на 100%.

Мы отдали очень много очков. И сейчас нам необходимо настраиваться на каждую игру, не обращая внимания на соперника. Главное, чтобы мы сохранили настрой и агрессию, как в матче с «Ладой». А победа, естественно, добавит нам уверенности, мы будем продолжать так же биться и с «Металлургом», — цитирует Столярова пресс-служба клуба.