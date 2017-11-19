Никитин: ребята — молодцы, они проявили характер

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2Б).
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«Согласен с коллегой, матч интересный. Пришлось доставать из себя силы. Ребята — молодцы, справились. Доработали до конца, проявили характер, в буллитах повезло. Довольны победой.
Удаления? Первые два удаления – нарушения численного состава. Судья ошибся. Затем накопилась усталость, ошибались, отсюда и удаления. Это хоккей. Готовимся к следующей игре», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.
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