Назаров: у Шафигуллина есть что-то общее с Кузнецовым, но он не созрел

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором его команда уступила по буллитам со счётом 2:3.

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«Мы играли против очень сильного противника. На мой взгляд, матч удался. Болельщики увидели всё, в том числе и победу своей команды. Едем домой и готовимся к следующей игре. Как оценю игру команды во втором и третьем периодах в сравнении с первым? Матч оценивается по 60 минутам, его нельзя разбивать. Вы ещё по сменам его разбейте. Команда показала интересный матч, ребята бились, старались. Что-то у Шафигуллина есть общего с Кузнецовым, но он ещё не созрел. Что со Здуновым? Он отыграл всю игру, с ним всё отлично», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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