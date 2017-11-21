Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов занял 13-е место в рейтинге претендентов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона. Голосование по итогам четверти сезона проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги, которые выбирали по пять кандидатов. За первое место начислялось пять очков, за второе — четыре, за третье — три, за четвёртое — два, за пятое — одно.



20-летний Проворов в этом сезоне провёл 20 матчей и набрал 10 (3+7) очков. Лидером голосования стал защитник «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, который является лучшим снайпером и бомбардиром среди игроков своего амплуа. На его счету 19 (7+12) очков.

Итоги голосования выглядят следующим образом: Пьетранджело («Сент-Луис Блюз») – 73 очка (9 первых мест), Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз») – 61 (6), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 50 (2), Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») – 33 (1) Джон Клингберг («Даллас Старз») – 14, Джон Карлссон («Вашингтон Кэпиталз») – 8, Шейн Гостисбер («Филадельфия Флайерз») – 6, Кевин Шаттенкирк («Нью-Йорк Рейнджерс») – 6, Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») – 6, Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») – 5, Райан Сутер («Миннесота Уайлд») – 3, Сет Джонс («Коламбус») – 2, Иван Проворов («Филадельфия») – 1, Морган Райлли («Торонто Мэйпл Лифс») – 1.