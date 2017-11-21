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«Спартак» — «Автомобилист»: вратаря гостей Коваржа заменили уже на 8-й минуте

Хоккей

В первом периоде матча московского «Спартака» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга тренерский штаб гостей заменил вратаря Якуба Коваржа. Чешский страж ворот к восьмой минуте игры пропустил две шайбы от Артёма Подшендялова и Райана Стоа, после чего покинул свой пост, который занял Владимир Сохатский.

В матче продолжатся первый период, счёт 2:1 в пользу команды хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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